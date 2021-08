Bundesgesundheitsminister Jens Spahn macht allen Geimpften Hoffnung auf einen entspannteren Herbst und Winter. Er sagte in der ARD, für Geimpfte werde es keinen erneuten Lockdown und keine neuen Beschränkungen geben. Das sei aktuelle Rechtslage und bundesgesetzlich geregelt. Spahn appellierte an die Menschen, sich impfen zu lassen. Noch seien nicht genügend Menschen immunisiert, um eine sehr starke Belastung oder sogar Überlastung des Gesundheitswesens zu vermeiden.



Bund und Länder hatten gestern einen Fahrplan für den Umgang mit der Corona-Krise im Herbst vorgelegt. So tritt etwa in knapp zwei Wochen eine Testpflicht für Ungeimpfte in öffentlichen Innenräumen in Kraft, wenn die Inzidenz in ihrer Region über 35 liegt.