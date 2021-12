Thüringens Innenminister Georg Maier hat an die Bürger appelliert, sich nicht an Kundgebungen gegen Corona-Maßnahmen zu beteiligen. Der SPD-Politiker sagte MDR AKTUELL, zum einen entsprächen die Versammlungen nicht den Corona-Regeln. Zum anderen würden die Kundgebungen häufig von Rechtsextremisten organisiert. Da müsse man sehen, mit wem man da auf die Straße gehe. Auch der Freiberger Oberbürgermeister Sven Krüger warnte davor, sich politisch instrumentalisieren zu lassen. In Sachsen werfen Linke und Grüne der Polizei vor, die Proteste am Montag nicht konsequent unterbunden zu haben.