In Mitteldeutschland ist ein Teil der Corona-Soforthilfe für Unternehmen zurückgezahlt worden. Der Verband der Gründer und Selbständigen geht davon aus, dass die Rückzahlungen vor allem von Solo-Selbständigen kommen. Verbandschef Lutz erklärte, die Soforthilfe sei an der Lebensrealität der Betroffenen vorbeigegangen. So habe das Geld nicht für private Lebenshaltungskosten verwendet werden dürfen. Viele Solo-Selbständige seien aber davon ausgegangen. Steuerberater und Juristen rieten den Betroffenen zur Rückzahlung, weil sonst Anzeigen wegen Subventionsbetrug drohten.



Nach Informationen von MDR AKTUELL wurden in Sachsen-Anhalt 11,7 Millionen Euro zurückgegeben. In Thüringen sind es 15,2 Millionen Euro und in Sachsen sogar 63,4 Millionen Euro.