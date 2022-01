In Thüringen kritisieren Lehrer und Schüler die Vorgaben für den Unterricht. Der Sprecher der Lehrergewerkschaft GEW, Michael Kummer, sagte MDR AKTUELL, Schulleitungen müssten jetzt virologisch beurteilen, ob Präsenzunterricht sinnvoll sei. Diese Verantwortung könne ihnen nicht zugemutet werden. Die zweite Vorsitzende der Landesschülervertretung, Helena Haaré, bemängelte zunehmenden Leistungsdruck auf die Schüler. Viele Lehrer zögen aus Angst vor Distanzunterricht das Pensum in der Schule an. Dabei werde wenig Rücksicht darauf genommen, ob die Schüler ein Thema auch verstanden hätten. Die Landesregierung hatte es den Schulen überlassen, ob sie heute in den Präsenzunterricht starten.