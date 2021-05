Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper hofft, dass die Corona-Einschränkungen in seiner Stadt bald gelockert werden können. Bei MDR AKTUELL sagte er, wenn die Corona-Inzidenz noch bis Freitag unter 100 bleibe, seien ab Sonntag wieder Öffnungen möglich. So könne man dann wohl wieder in den Außenbereichen der Gastronomie sitzen und wieder etwas in der Kultur machen. Beim Einkaufen sei dann kein negativer Test mehr nötig.



Trümper wies darauf hin, dass die genauen Regelungen vom Land festgelegt werden. Die Stadt bereite jedoch für Freitag schon eine Bekanntmachung vor. Bei stabilen Inzidenzwerten unter 100 gilt die Bundes-Notbremse nicht mehr. Die Länder dürfen dann selbst Öffnungsschritte beschließen.