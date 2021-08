Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat weitere Produktionsstätten für Corona-Impfstoffe genehmigt. In den Werken können die Mittel von Biontech und Pfizer sowie von Moderna hergestellt werden. Eine neue Produktionslinie wurde am Biontech-Standort in Marburg genehmigt, eine weitere in Frankreich. Damit kann die Kapazität um 460 Millionen Impfdosen erhöht werden. Zudem ließ die EMA mehrere Produktionsstätten von Moderna in den USA zu.