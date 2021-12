Thüringen und Sachsen wollen Ordnungswidrigkeiten und Straftaten bei den Corona-Protesten schnell ahnden. Thüringens Innenminister Maier sagte MDR AKTUELL, die Polizei habe am Montag erstmals in sehr hoher Anzahl Identitäten festgestellt und 542 Verfahren eingeleitet. Man werde dafür Sorge tragen, dass das jetzt nicht im Off verhalle, sondern dass die entsprechenden Personen schnell belangt würden. Die Landespolizei Sachsen sprach von 450 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten. Der Polizei-Präsident habe die Bußgeldstellen der Städte und Landkreise aufgefordert, die Anzeigen möglichst schnell zu bearbeiten. In Sachsen-Anhalt wurden nach Angaben des Landes-Innenministeriums nur 25 Ermittlungsverfahren wegen der Proteste am Montag eingeleitet.