Am New Yorker Broadway haben Tausende Zuschauer und Zuschauerinnen die Rückkehr von gleich vier Musicals nach der Corona-Pandemie gefeiert. Neben dem Polit-Musical "Hamilton" und der Disney-Adaption "The Lion King", kehrten auch das Hexen-Musical "Wicked" und "Chicago" zurück aus der Pandemie-Pause. In allen Theatern müssen Zuschauer und Zuschauerinnen am Eingang einen vollständigen Impfschutz gegen das Coronavirus nachweisen und während der Vorstellung Masken tragen. Seit März 2020 hatten die Theater am Broadway geschlossen.