Probleme mit der Fachkräfte-Quote gab es in Thüringen schon vor der Pandemie. Vereinzelt waren deswegen auch befristete Aufnahmestopps verhängt worden. Von gut 13.000 Pflegebeschäftigten in Altenheimen im Land sind aktuell rund 6.600 Hilfskräfte, die nicht alle pflegerischen Tätigkeiten übernehmen dürfen. Nach Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung verdienten Hilfskräfte in Thüringens Altenpflege Ende 2020 mit 2.042 Euro brutto im Monat fast 900 Euro weniger als Fachkräfte.

06:20 Uhr | Lauterbach will allgemeine Impfpflicht

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach dringt auf eine baldige allgemeine Impfpflicht. "In Deutschland reicht es nicht, den Ungeimpften nur auf die Nerven zu gehen, da muss man mehr tun", sagte der SPD-Politiker in einem AFP-Gespräch vor dem Treffen der EU-Gesundheitsminister heute. Dabei bekräftigte er seine Kritik an zuerst in Bayern angekündigten Plänen, die Impfpflicht in Pflege-Einrichtungen nicht umzusetzen. "Das gibt das vollkommen falsche Signal, dass die Proteste der Impfgegner und Querdenker bedeutsamer sind als der Schutz der älteren Menschen", sagte Lauterbach.

06:10 Uhr | Millionen-Stadt in China im Lockdown

Wegen eines Ausbruchs von Coronavirus-Infektionen ist für eine weitere Millionen-Stadt in China ein Lockdown verhängt worden. Wie chinesische Staatsmedien berichteten, wurden die 3,6 Millionen Bewohner der südwestchinesischen Stadt Baise aufgefordert, nicht mehr vor die Tür zu gehen. Auch Verkehrsanbindungen in und aus der Stadt seien weitgehend gestoppt. Über das Wochenende seien mehr als 100 Infektionsfälle entdeckt worden. In den vergangenen zwei Monate hatte es ähnliche Maßnahmen bereits in den Großstädten Xi'an und Anyang gegeben.

06:00 Uhr | Der Ticker am Mittwoch, 09. Februar 2022