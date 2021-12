Die Bundesregierung will auch 2022 Corona-Impfstoff an ärmere Länder abgeben. Entwicklungsministerin Svenja Schulze kündigte im Redaktionsnetzwerk Deutschland an, mindestens 75 Millionen Impfdosen zu spenden. Die eigene Impfkampagne solle dabei nicht eingeschränkt werden. In diesem Jahr hat Deutschland Schulze zufolge rund 100 Millionen Impfdosen abgegeben.