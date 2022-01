Coronavirus-Pandemie Ticker: Erstmals mehr als 100.000 Neuinfektionen am Tag

Am Dienstag sind in Deutschland mehr als 110.000 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus verzeichnet worden, mehr als je zuvor an einem Tag. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg mit 584,4 ebenfalls auf ein Rekordhoch. Der Höhepunkt der Infektionen ist damit laut Gesundheitsminister Lautenbach noch nicht erreicht. Aktuelle Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie hier im Ticker: