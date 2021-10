In Deutschland ist binnen eines Tages die Zahl der bekannten Infektionen um 11.547 auf nun insgesamt 4,27 Millionen gestiegen. Das Robert Koch-Institut gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Mittwochmorgen mit 62,3 an. Am Vortag hatte der Wert bei 63,6 gelegen, vor einer Woche bei 61,0. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen 24 Stunden 11.547 Corona-Neuinfektionen.