Mehrere Klubs der Fußball-Bundesliga erwägen juristische Schritte gegen die Zuschauerbeschränkungen. Der Geschäftsführer von RB Leipzig, Oliver Mintzlaff, sagte der "Bild"-Zeitung, man prüfe mit anderen Bundesligisten eine gemeinsame Klage. Die Ergebnisse der jüngsten Ministerpräsidenten-Konferenz in Bezug auf Großveranstaltungen seien enttäuschend und nicht nachvollziehbar. Zuvor hatte bereits der Dortmunder Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von einer Klage gesprochen. In den meisten Bundesländern sind derzeit nur wenige Hundert Zuschauer zugelassen. Bayern dagegen will ab morgen wieder 10.000 Fans erlauben.