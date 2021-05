06:45 Uhr | Studie: Kinder verbreiten weniger Aerosole

Einer Studie zufolge verbreiten Kinder beim Sprechen und Singen weniger Aerosole als Erwachsene. Die feinen Partikel in der Luft gelten als bedeutsam für eine Übertragung von Viren. Wie eine noch nicht in einer Fachzeitschrift publizierte Untersuchung der Berliner Charité und der TU Berlin unter Federführung des Phoniaters Dirk Mürbe jetzt ergeben hat, emittieren Kinder im Grundschulalter "beim Sprechen eine Anzahl von Partikeln in der Größenordnung wie Erwachsene beim Atmen. Und beim Singen emittierten sie ähnlich viele Partikel wie Erwachsene beim Sprechen."

Wie Mürbe weiter sagte, hängt die Anzahl der Aerosole von der Lautstärke ab. Die Befunde der Studie könnten bei der Entscheidung über Präsenzunterricht an Schulen wie auch für die Arbeit von Kinderchören wichtig werden. Bislang waren vor allem der Aerosol-Ausstoß von Erwachsenen untersucht worden.

06:30 Uhr | Beratung über Impfungen für Jugendliche

In Thüringen wird heute über das Impfen von Jugendlichen und Kindern ab zwölf Jahren beraten. Ministerpräsident Bodo Ramelow, Bildungsminister Helmut Holter und Gesundheitsministerin Heike Werner gehen dazu in eine digitales Treffen mit Lehrkräften, Eltern, Ärzten sowie Vertretern von Schulen und Kommunen. Denkbar für das Bildungsministerium ist, dass Heranwachsende auch in Impfzentren und regionalen Impfstellen geimpft werden. Auch sollen Kinder- und Jugendmedizin-Praxen und mobile Impfteams zum Einsatz kommen. Noch ist in der EU kein Impfstoff für Kinder zugelassen, während die Ständige Impfkommission skeptisch ist, ob Covid-19-Impfungen für sie überhaupt nötig sind.

06:15 Uhr | Neue Corona-Regeln für Sachsen

Sachsen stellt bei aktuell sinkenden Infektionszahlen weitere Lockerungen in Aussicht. Die neue Landesverordnung will Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) heute nach dem Mittag im Anschluss an die Kabinettssitzung in Dresden vorstellen. Die derzeit gültige Verordnung läuft zum 30. Mai aus.

06:00 Uhr | Der Ticker am Mittwoch, 26. Mai 2021

Guten Morgen, auch heute halten wir Sie in diesem Ticker über aktuelle Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie auf dem Laufenden. Alle wichtigen Nachrichten erscheinen im Laufe des Tages hier, die Ticker der vergangenen Tage finden Sie unten.