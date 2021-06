Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten heute über verschiedene Corona-Themen. Im Zentrum der Videoschalte sollen unter anderem Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie stehen. Beraten wird auch über Long Covid, also Langzeitfolgen einer Covid-Erkrankung . Das kündigte der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz und bayerische Ressortchef Klaus Holetschek an. Nähere Festlegungen werden zur Zukunft der Impfzentren erwartet.

Der Betrieb der Corona-Impfzentren und regionalen Impfstellen hat in Thüringen bislang mindestens rund 15,3 Millionen Euro gekostet. Nach Angaben des Gesundheitsmininisteriums in Erfurt fiel dieser Betrag im Zeitraum von November bis Ende März an. Etwas mehr als die Hälfte davon seien Personalkosten, gut eine Million Euro Mieten und Nebenkosten und weitere rund 5,4 Millionen Euro Sachkosten. In Thüringen gibt es aktuell vier große Impfzentren sowie 29 kleinere Impfstellen.



Die Länder tragen die Kosten für den Betrieb der Einrichtungen zur Hälfte; der Rest wird aus dem Gesundheitsfonds, in den Beiträge der gesetzlichen Krankenkassen sowie Steuermittel fließen, und von den privaten Krankenversicherungen finanziert. Der Bund hat den Ländern die Mitfinanzierung der Impfzentren bis Ende September zugesichert. Sachsen will bis dahin am Betrieb der 13 Impfzentren festhalten. Das Sozialministerium in Sachsen-Anhalt teilte mit, dass die Finanzierung der Impfzentren bis Ende September stehe und sie voraussichtlich bis dahin weiterarbeiteten.