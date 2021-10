In den USA hat der Impf-Ausschuss der FDA eine Notfall-Zulassung des Covid-19-Impfstoffs von Biontech/Pfizer für fünf bis elf Jahre alte Kinder empfohlen. Die Experten erklärten, dass auch jüngere Kinder erkrankten. In den USA seien in dieser Altersgruppe 1,9 Millionen Infektionen, mehr als 8.300 Krankenhauseinweisungen und rund 100 Todesfälle registriert worden. Die Entscheidung liegt nun bei der Arzneimittelbehörde FDA, die meist den Empfehlungen ihres Experten-Gremiums folgt. Biontech und Pfizer streben auch in der EU eine Zulassung des Impfstoffs für Fünf- bis Elfjährige an.