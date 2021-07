In fast allen sächsischen Impfzentren ist von Mittwoch an die freie Wahl des Impfstoffs möglich. Die Regelung tritt um 14 Uhr in Kraft. Ausgenommen sind die Impfzentren in Leipzig und Dresden, dort gilt die Regelung erst vom morgigen Donnerstag an. DRK-Landessprecher Kai Kranich betonte im MDR, es sei jetzt ganz einfach, eine Impfung zu bekommen. Angebot und Nachfrage seien sinnvoll austariert. Auf diese Situation habe man lange hingearbeitet. Seit vorigem Freitag gibt es in den sächsischen Impfzentren bereits das Angebot für Kurzentschlossene, sich ohne Termin impfen zu lassen. Bislang konnte aber der Impfstoff noch nicht frei gewählt werden.