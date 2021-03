Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat den Lockerungskurs in der Corona-Pandemie als gescheitert bezeichnet. Der Versuch von Bund und Ländern sei ein Fehler gewesen und müsse abgebrochen werden, sagte der CDU-Politiker bei einer Online-Veranstaltung. Man müsse nun schnellstmöglich wieder auf einen wissenschaftlichen Weg zurückkehren. Mehr Sicherheit könne man nur durch mehr Tests erreichen. Erst dann könnten Öffnungsschritte folgen.

In mehreren Regionen Sachsens drohen ab Montag erneute Schulschließungen. Grund sind die steigenden Infektionszahlen. Das Kultusministerium führt nach eigenen Angaben derzeit Gespräche mit den betroffenen Landkreisen Chemnitz, Zwickau, Vogtland, Nordsachsen, Mittelsachsen, Bautzen, Meißen und dem Erzgebirgskreis. Eine Entscheidung soll am Donnerstag bekannt gegeben werden.

In Sachsen dürfen Schüler ab heute nur noch mit einem negativen Corona-Test am Unterricht teilnehmen. In den Schulen stehen dafür kostenlose Selbsttests zur Verfügung. Schüler müssen sich einmal wöchentlich testen, Lehrer zwei Mal.