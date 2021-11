Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner gab das RKI mit 4,9 an. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit 2020 bei 15,5. Auf den Intensivstationen in Sachsen liegen aktuell 344 Corona-Patienten, in Thüringen sind es 184, in Sachsen-Anhalt 85.