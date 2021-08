EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht Europa gut gerüstet für mögliche dritte Impfungen. Die EU habe bei Biontech-Pfizer 1,8 Milliarden Dosen bis zum Jahr 2023 bestellt, sagte von der Leyen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das sei der größte Anschlussauftrag weltweit und reiche für mögliche Auffrischungsimpfungen in der EU und Anpassungen an mögliche neue Virusvarianten.

Die Bundesregierung will noch in diesem Monat die erste Tranche der insgesamt zugesagten 30 Millionen Corona-Impfstoffdosen an ärmere Länder abgeben. Entwicklungsminister Gerd Müller zufolge sollten die Menge an Impfstoffspenden schrittweise erhöht werden. Müller sagte der "Augsburger Allgemeinen", neben der gerechten Verteilung von Impfstoffen müssten Entwicklungsländer in die Lage versetzt werden, Vakzine selbst zu produzieren. Dafür brauche es einen freiwilligen Technologietransfer. Sein Ministerium unterstütze den Aufbau solcher Produktionen im Senegal und in Südafrika.