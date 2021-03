Beim Autogipfel in Berlin hat die Autoindustrie am Dienstagabend vor den Folgen des geplanten Oster-Lockdowns gewarnt. Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, Hildegard Müller, sagte, es gebe viele ungeklärte Fragen. Plötzliche Betriebsstilllegungen seien für eine international vernetzte Wirtschaft nicht darstellbar. Lackierwerke und Energiezentralen sowie vieles andere mehr könnten nicht einfach stillgelegt werden. Die Branche erwarte vernünftige und praktikable Regelungen. Die Arbeitsstätten in der Autoindustrie seien ein sicherer Ort.