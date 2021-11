In Deutschland tritt heute das neue Infektionsschutz-Gesetz tritt in Kraft. Es schreibt unter anderem die 3G-Regel in öffentlichen Verkehrsmitteln und am Arbeitsplatz vor. Nur Geimpfte, Genesene und negativ Getestete dürfen mit Bussen und Bahnen fahren oder an ihren Arbeitsplatz gehen. Die Deutsche Bahn kündigte an, die Vorschriften stichprobenartig zu überprüfen.