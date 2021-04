Aerosol-Forscher halten die Testpflicht in Unternehmen für unumgänglich. Das Mitglied der Internationalen Gesellschaft für Aerosolforschung, Gerhard Scheuch, sagte MDR AKTUELL, wenn infizierte Menschen ausatmeten, sammelten sich in Innenräumen immer mehr Partikel in einer Wolke. Betrete jemand dann das Büro, könne sich diese Person anstecken. Nach Angaben des Karlsruher Instituts für Technologie können sich die Partikel über Stunden im Raum halten. Es müsse also getestet werden, um sicherzustellen, dass niemand infiziert sei. Das Bundeskabinett hatte gestern beschlossen, dass Unternehmen ihren Mitarbeitern mindestens einen Test pro Woche anbieten müssen.