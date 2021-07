In der Debatte um eine sinkende Impfbereitschaft hat der Deutsche Städtetag an das Verantwortungsbewusstsein der Menschen in sozialen Berufen appelliert. Städtetagspräsident Burkhard Jung sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die Pandemie lasse sich nur mit einer deutlich höheren Impfquote besiegen. "Es wäre gut, wenn vor allem Beschäftigte im Gesundheitswesen, in der Altenhilfe und auch im pädagogischen Bereich die Impfung als eine Selbstverständlichkeit ansehen – im Sinne der ihnen anvertrauten Menschen." Impfen sei auch eine Frage der Solidarität.



Jung betonte, er sehe bisher keinen Anlass für eine Impfpflicht gegen das Coronavirus. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte gestern eine Impfpflicht noch einmal ausdrücklich abgelehnt. die Bundesregierung lehnt dies weiterhin ab. Aber man müsse möglichst viele Menschen fürs Impfen motivieren, die bisher zurückhaltend seinen, sagte Jung. Dann sei man besser für einen Herbst mit Delta und anderen Virusvarianten gewappnet.