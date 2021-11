Das Robert Koch-Institut meldet 39.676 neue Coronavirus-Infektionen binnen 24 Stunden. Der bisherige Höchststand war am Freitag mit 37.120 gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt dem RKI zufolge jetzt bei 232,1. Sie hat damit den dritten Tag in Folge einen Höchstwert erreicht. Am höchsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Rottal-Inn in Bayern mit 1.104,3. Danach folgen acht weitere bayerische Landkreise. Die höchste Inzidenz in Mitteldeutschland hat laut RKI der Landkreis Sonneberg in Thüringen mit 787,1. In Sachsen verzeichnet weiter der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge den höchsten Wert. Dort ist die Inzidenz allerdings auf 742,9 zurückgegangen.