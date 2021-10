Thüringens Schulen haben kaum Interesse an mobilen Impfangeboten. Dem Bildungsministerium zufolge haben nur eine staatliche und zwei freie Schulen die Teams der Kassenärztlichen Vereinigung angefragt. Die Teams kommen an die Schulen, um Schüler ab 12 Jahren gegen das Coronavirus zu impfen. Die meisten Impfungen in dieser Altersgruppe werden in den Impfzentren, den Impfstellen und bei Kinderärzten durchgeführt. Generell gehört Thüringen beim Impfen im bundesweiten Vergleich zur Schlussgruppe. Laut RKI lag der Freistaat bei den vollständig Geimpften mit einer Quote von etwas weniger als 60 Prozent vor Sachsen und Brandenburg auf dem drittletzten Platz.