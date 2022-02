In der Debatte um Lockerungen bei den Pandemie-Schutzmaßnahmen hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst den Bundestag aufgefordert zu handeln. Am 19. März drohten alle Maßnahmen auslaufen, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland : "Dann stünden die Länder und Kommunen faktisch ohne Schutzoptionen da."

Das deutsche Olympia-Team in Peking hat jetzt einen zweiten Corona-Fall gemeldet. Eines der 85 Mitglieder der Mannschaft, die am Dienstag in China angekommen war, sei positiv getestet, teilte heute der Deutsche Olympische Sportbund mit. Das betroffene Teammitglied sei symptomfrei und müsse in ein Quarantänehotel. Bereits vor einigen Tagen war bei einem deutschen Betreuer eine Infektion festgestellt worden.