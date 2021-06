In Mitteldeutschland gibt es bei der Terminvergabe für Corona-Erstimpfungen zunehmend Engpässe. Das ergaben Recherchen von MDR AKTUELL. Grund dafür ist, dass mehr und mehr Zweitimpfungen eingetaktet werden müssen, der Impfstoff aber weiterhin knapp ist. Vor allem in Sachsen-Anhalt melden die Kommunen zunehmend Probleme. So gibt es in Magdeburg wochenweise keine Erstimpfungen mehr. Auch in Dessau-Roßlau werden für Juni kaum noch Termine vergeben. In Sachsen dagegen gibt es laut DRK vorerst noch mehr Erst- als Zweitimpfungen. In Thüringen ist das Verhältnis ausgeglichen.