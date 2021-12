Die niedrige Impfquote in Sachsen hat nach Ansicht von Experten nur begrenzte Auswirkungen auf die Wirtschaftsleistung. Der Ökonom Joachim Ragnitz vom Dresdner ifo-Institut sagte MDR AKTUELL, in kontaktintensiven Dienstleistungen wie Handel, Gastromomie oder Tourismus könne es eine Ausdünnung geben, die sich etwa in den Städten negativ niederschlagen werde. Der Handel sei aber nur ein kleiner Teil der gesamten Wirtschaft. Der für Handel zuständige Referatsleiter der IHK Chemnitz, Bert Rothe, nimmt deutliche Umsatzrückgänge seit Einführung der 2G-Regel wahr. Die Ausfälle seien aber in der Stadt Chemnitz ebenso hoch wie im Erzgebirgskreis, trotz deutlich unterschiedlicher Impfquoten.