Covid-19-Schnelltests an Thüringer Schulen haben in den ersten beiden Wochen des neuen Schuljahres insgesamt 2.029 Treffer ergeben. Wie das Bildungsministerium mitteilte, gab es in der ersten Woche 992 positive Tests und 1.037 in der zweiten. Insgesamt seien in dieser Zeit 772.445 Tests durchgeführt worden. Wie viele dieser positiven Schnelltests durch einen PCR-Test bestätigt wurden, teilte das Ministerium nicht mit, dafür seien die Gesundheitsbehörden verantwortlich. Nach Angaben des Ministeriums waren am Dienstag insgesamt 765 Personen in Quarantäne, darunter 744 Schülerinnen und Schüler.