Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat in Deutschland einen neuen Tageshöchstwert erreicht. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts waren es 80.430. Die Gesundheitsämter meldeten zudem 384 weitere Todesfälle im Zusamenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg bundesweit auf 407.



Das Risklayer-Projekt, dessen Daten in der Regel aktueller sind als die des RKI, meldete 61.205 Neuinfektionen und eine Inzidenz von 424. Risklayer hatte in den vergangenen Tagen bereits steigende Infektionszahlen gemeldet.



In Sachsen beträgt der Wert demnach 310, in Sachsen-Anhalt 279 und in Thüringen 343. Sachsen-Anhalt hat damit laut Risklayer die niedrigste Inzidenz im Vergleich der Bundesländer. Die höchste Inzidenz bundesweit hat Bremen mit 1.316, gefolgt von Berlin und Hamburg.