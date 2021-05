Die Polizei hat vor Christi Himmelfahrt am Donnerstag an die Menschen appelliert, sich verantwortungsvoll an die Corona-Regeln zu halten. Sprecher mehrerer Polizeidirektionen in Sachsen kündigten Kontrollen an. Ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau sagte etwa: "Himmelfahrt ist unter den derzeitigen Umständen eine besondere Herausforderung für uns alle." Die Beamten würden mit "Augenmaß" an "örtlichen Schwerpunkten" im Vogtland sowie im Landkreis Zwickau Präsenz zeigen, hieß es. Die Chemnitzer Polizei teilte mit, dass man festgestellte Verstöße und Straftaten selbstverständlich ahnden werde.