Ausländer dürfen nach vollständiger Impfung gegen das Coronavirus mit international anerkannten Präparaten ab sofort wieder in die USA einreisen. Die Regelung trat in der Nacht zum Montag in Kraft. Damit ist auch für vollständig Geimpfte aus Deutschland und anderen Schengen-Staaten die direkte Einreise wieder möglich. Bislang war dafür eine Sondergenehmigung notwendig.

Sachsenweit gilt ab heute in weiten Bereichen des öffentlichen Lebens die 2G-Regel. In Gaststätten, Klubs, Diskotheken und bei Veranstaltungen in Innenräumen haben nur noch vollständig Geimpfte und Genesene Zutritt. Ein negativer Test reicht nicht mehr. Ausnahmen gibt es für Kinder und Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Ministerpräsident Michael Kretschmer betonte am Abend im ZDF, angesichts der hohen Infektionsraten könne man die Entwicklung nicht so weiter laufen lassen. Sachsen hat laut RKI mit knapp 500 die deutschlandweit höchste Inzidenz. Der bundesweite Durchschnittswert überschritt demnach die Marke 200.