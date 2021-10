Die Zahl der registrierten Todesfälle binnen 24 Stunden gab das RKI mit zehn an. Vor einer Woche waren es sieben Todesfälle gewesen. Die sogenannte Hospitalisierungs-Inzidenz lag nach jüngsten Angaben am Freitag bei 2,02 neu aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner. Am Donnerstag lag der Wert bei 1,93. Der bisherige Höchstwert war um die Weihnachtszeit mit rund 15,5 erreicht worden.