Die sogenannte 3G-Regel in Fernzügen wird wohl nicht eingeführt werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Sonntagabend bei Bild-TV: "Ich sehe es nicht kommen". Das sei das Ergebnis einer Prüfung durch Fachressorts, bei der es um die Frage gegangen, ob eine solche Regel in Zügen eine Rechtsgrundlage habe, ob sie praktikabel und umsetzbar und ob sie erforderlich sei. Regierungssprecher Steffen Seibert hatte am Freitag gesagt, es werde eine 3G-Regel für Fernzüge geprüft, um die Coronavirus-Pandemie einzudämmen. Mit ihr würden nur geimpfte, als genesen geltende und negativ getestete Fahrgäste zugelassen.