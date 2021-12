Der sächsischen Ärztekammer sind 69 Fälle gemeldet worden, bei denen Ärzte in ihren Praxen keine Maskenpflicht haben. Wie Präsident Erik Bodendieck MDR AKTUELL sagte, sind einige Praxen mehrfach angezeigt worden. Es handele sich also nicht um 69 Ärztinnen und Ärzte. Man gehe von rund 40 Praxen aus. Die meisten befänden sich in Corona-Hochinzidenzgebieten. Bodendieck verwies darauf, dass Ärzte dafür haftbar gemacht werden könnten, wenn sich ein Patient in der Praxis mit dem Virus anstecke.

In der Politik wächst die Sorge vor einer Radikalisierung von Gegnern staatlicher Corona-Maßnahmen. Thüringens Innenminister Georg Maier sagte bei "Bild-TV", eine kleine Minderheit werde immer lauter und radikaler. Da müsse die Gesellschaft eine klare Sprache finden. NRW-Innenminister Herbert Reul erklärte, die Extremisten unter den Protestierenden seien brandgefährlich, weil sich nicht nur redeten, sondern auch zur Tat schritten.



In Gotha beteiligten sich an einer nicht angemeldeten Demonstration am Sonntagabend knapp 1.500 Menschen. Laut Polizei wurden mehrere Straftaten begangen. So sei gegen das Waffengesetz verstoßen und Zeichen verfassungswidriger Organisationen gezeigt worden. In Bennewitz bei Leipzig wurden nach Polizeiangaben zwei Reporter von Rechtsextremen attackiert. Im niederbayerischen Schweinfurt kam es nach einem zunächst friedlichen Verlauf einer Kundgebung zu Ausschreitungen.