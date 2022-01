Die Pandemie hat die Opioid-Krise in den USA verschärft, die Zahl der Drogentoten ist in den vergangenen zwei Jahren förmlich explodiert. In den USA stirbt inzwischen ungefähr alle fünf Minuten ein Mensch an einer Überdosis Drogen. Während der Pandemie zwischen April 2020 und April 2021 wurden erstmals mehr als 100.000 Todesopfer in einem Jahr verzeichnet. Das teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC kürzlich mit. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum nahm die Zahl um mehr als 28 Prozent zu.



Zum Vergleich: In Deutschland wurden 2020 insgesamt 1.581 "drogenbedingte Todesfälle" registriert. Das entspricht einem Plus von 13 Prozent. In Deutschland werden jedoch – anders als in den USA – Langzeitfolgen von Drogenkonsum als Ursache mitgezählt. Bei einer rund vier Mal so großen Bevölkerungszahl verzeichneten die USA also mehr als 60 Mal so viele Drogentote wie Deutschland.