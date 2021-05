Bei den gemeinnützigen Tafeln hat sich in der Corona-Zeit die Kundschaft verändert. Das sagte der Leiter der Weimarer Tafel, Marco Modrow, MDR AKTUELL. Er treffe immer neue Bedürftige. Für viele sei es ein schwerer Schritt, die finanzielle Notlage zu offenbaren. Ähnliches beobachtet die Leiterin der Tafeln im Harz, Sarah Zschernitz. Als Gründe nannte sie Kurzarbeit, weggefallenen Hinzuverdienst und Hartz-IV-Bezug bei Menschen im Kulturbereich. Probleme bereite auch die Versorgung von Bedürftigen, die aus Angst vor Ansteckung den Tafeln fernblieben. Da setze man zunehmend auf eigene Lieferdienste. In Deutschland sammeln mehr als 950 gemeinnützige Tafeln überschüssige Lebensmittel und verteilen sie an Menschen in Not.