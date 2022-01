Die Party eines 17-Jährigen mit etwa 70 jugendlichen Gästen in einer Zweiraumwohnung in Erfurt ist von der Polizei beendet worden. In der eigens für die Feier angemieteten Ferienwohnung sei es zu zahlreichen Verstößen gegen die Corona-Bestimmungen gekommen, berichtete die Polizei am Sonntag. Etwa 20 Jugendliche hielt das nicht davon ab, einen weiteren Versuch zu starten. Sie trafen sich am Samstagabend kurz nach der Kontrolle erneut und lösten durch die Fortsetzung der Feier einen weiteren Polizeieinsatz aus. Dem Veranstalter und seinen Gästen droht nun ein Bußgeldverfahren.