Die Bundesregierung will noch vor Ostern die Corona-Einreisebestimmungen lockern. Das kündigte Gesundheitsminister Karl Lauterbach in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" an. Besonders Familienurlaube würden dann leichter. Laut der Zeitung sieht der Entwurf einer neuen Reiseverordnung vor, Kinder bis zu zwölf Jahren bei der Rückkehr aus Hochrisikogebieten von der generellen Quarantäne-Pflicht zu befreien. Sie können sich künftig freitesten. Zudem sollen Staaten nur noch dann als Hochrisikogebiete ausgewiesen werden, wenn dort eine Virus-Variante grassiert, die gefährlicher ist als Omikron. Die Neuregelung soll den Angaben zufolge am Mittwoch von der Regierung beraten werden und am 4. März in Kraft treten.