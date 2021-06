In Deutschland sind erstmals seit zehn Monaten weniger als 500 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages registriert worden. Das Robert Koch-Institut meldete am Morgen 346 neue Fälle. Vor einer Woche waren es noch rund 550. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf bundesweit 8,6. Allerdings sind montags die Fallzahlen meist niedriger, weil an Wochenenden weniger getestet wird. Auch nach den Daten des Risklayer-Projekt liegt die Inzidenz bei 9 – in Thüringen bei 8, in Sachsen bei 6 und in Sachsen-Anhalt bei 4.