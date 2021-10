07:56 Uhr | Nordsachsens Landrat Emanuel positiv getestet

Der Landrat des Kreises Nordsachsen, Kai Emanuel, ist nach Informationen der "Leipziger Volkszeitung" positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Zeitung beruft sich auf das Landratsamt. Demnach befindet sich Emanuel in Quarantäne. Es gehe ihm gut, der Verlauf sei bisher unauffällig. Er habe "nur ganz leichte Erkältungssymptome". Heute will sich der Landrat erneut testen lassen.

07:08 Uhr | Lockdown für Großraum Sydney aufgehoben

Nach mehr als drei Monaten ist der Lockdown im australischen Bundesstaat New South Wales und seiner Hauptstadt Sydney beendet worden. Der Bundesstaat hob die Beschränkungen auf, weil inzwischen mehr als 70 Prozent der Menschen in New South Wales doppelt geimpft sind. Unter anderem dürfen sich vollständig geimpfte Personen jetzt in Gruppen von bis zu 30 Menschen treffen. Friseure dürfen wieder Kunden empfangen, allerdings nur unter Einhaltung der Distanzregeln, was auch für Museen, Fitnessstudios oder Kinos gilt. Der Regierungschef des Bundesstaates, Dominic Perrottet, sprach von einem Tag der Freiheit. Er warnte aber zugleich, dass die Zahl der Neuinfektionen jetzt wieder ansteigen könnte.

06:45 Uhr | Kassenärzte-Chef für Ende der Beschränkungen

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, fordert angesichts der hohen Impfquote in Deutschland ein rasches Ende der Corona-Beschränkungen. Gassen sagte der "Bild"-Zeitung, es sei an der Zeit. Als Vorbild nannte er Dänemark. Die Lage in Deutschland sei derzeit wie in Dänemark am 10. September, als dort die Corona-Regeln beendet worden seien, "wenn nicht sogar besser". Gassen sagte wörtlich: "Was die Dänen können, müssen wir auch können." Das Robert Koch-Institut hatte Ende vergangener Woche eingeräumt, dass die Impfzahlen in Deutschland vermutlich deutlich höher sind als bislang angenommen.

06:33 Uhr | Buga in Erfurt trotz Corona-Pandemie mit 1,5 Millionen Besuchern