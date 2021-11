In Sachsen-Anhalt und Thüringen haben bislang erst rund drei Prozent der Geimpften eine Auffrischungsimpfung erhalten, in Sachsen sogar nur zwei Prozent. Das erfuhr MDR AKTUELL vom Robert Koch-Institut. Der Immunologe Jonas Schmidt-Chanasit nannte die geringen Zahlen besorgniserregend. Er kritisierte auch die Länder, die eine so genannte Booster-Impfung für alle freigegeben haben. Stattdessen müssten die über 70-Jährigen und Menschen in Pflege-Einrichtungen zuerst die Auffrischung erhalten, so wie es die Ständige Impfkommission empfehle. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn fordert dagegen, möglichst vielen Menschen schnell eine Auffrischungs-Impfung zu ermöglichen. Er will dazu die Impfzentren wieder hochfahren.