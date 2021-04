Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft spricht sich dafür aus, wegen der Corona-Pandemie die Abiturprüfungen in diesem Jahr notfalls ausfallen zu lassen. GEW-Chefin Marlis Tepe sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", sollte das Infektionsgeschehen dramatisch ansteigen, müssten die Länder flexibel reagieren und von Prüfungen absehen. Grundlage der Notengebung könnten dann etwa Leistungen aus dem Unterricht sein.

Tschechien will den Corona-Notstand nicht noch einmal verlängern. Wie Ministerpräsident Andrej Babis mitteilte, laufen die Regeln am 11. April aus. Dann würden unter anderem nächtliche Ausgangssperren und Reise-Einschränkungen im Inland aufgehoben. Auch könnten die Bürger ihre Landkreise wieder verlassen. Der Notstand war vor einem halben Jahr beschlossen worden, als sich in Tschechien hochansteckende Coronavirus-Mutationen rasant ausbreiteten. Zuletzt sind die Infektionszahlen nach Behördenangaben deutlich gesunken, ebenso die Belegung der Krankenhäuser mit Covid-19-Patienten.