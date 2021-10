Die Grünen fordern nach dem Auslaufen der vom Bundestag festgestellten Pandemie-Notlage eine Übergangsregelung. Die Rechtspolitikerin Manuale Rottmann sagte der Zeitung "Die Welt", dadurch solle die befristete Fortführung bestimmter Maßnahmen ermöglicht werden. Die Lage sei trotz der Impfungen nach wie vor ernst. Wie eine Übergangslösung konkret aussehen könnte, wird nach Rottmanns Worten in der Grünen-Fraktion noch diskutiert.

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach warnt vor einer starken Zunahme von Coronavirus-Infektionen bei Kindern. "Wir werden nach den Herbstferien deutlich mehr Ausbrüche in den Schulen erleben, weil die Kinder nicht mehr lange lüften können", sagte er mit Blick dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er forderte eine bundesweit einheitliche Test-Strategie an Schulen: "Dreimal in der Woche testen, das wäre mein Vorschlag." Bei wieder steigenden Inzidenzen mit dem Testen aufzuhören, sei "unvertretbar" und für die Schule "ein Beschluss zur Durchseuchung."