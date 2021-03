Die Palmsonntagsprozession in Heiligenstadt ist auch in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. Der Propst der Gemeinde St. Marien, Hartmut Gremler, sagte, sie könne in Anbetracht der Infektionslage nicht stattfinden. Die Propstei hatte zuvor nach Alternativen gesucht. Die Prozession hat eine jahrhundertealte Tradition. Sie zieht alljährlich mehrere Tausend Zuschauer an. Die Prozession steht seit 2017 auf der Liste des immateriellen Kulturerbes. Sie soll an den Leidensweg Jesu erinnern. Palmsonntag ist in diesem Jahr am 28. März.