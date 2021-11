Coronavirus-Pandemie Ticker: Habeck – Infektionsschutzgesetz wird nachgeschärft

Die Corona-Fallzahlen steigen und steigen. Grünen-Chef Habeck bestätigte nun, dass die Ampel ihr geplantes Infektionsschutzgesetz nachschärfen wolle. Österreich prüft indes einen allgemeinen Lockdown. In Thüringen gibt es Streit um die Schnelltests an Schulen. Die aktuellen Entwicklungen zur Pandemie und ein Rückblick auf die vergangenen Tage in unserem Coronavirus-Ticker.