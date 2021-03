In Weimar beginnt heute ein befristetes Modellprojekt zur Öffnung von Geschäften und Kultureinrichtungen unter Corona-Bedingungen. Bis Mittwoch können Einwohner in den meisten Geschäften einkaufen und zum Beispiel das Bauhaus-Museum besuchen. Voraussetzung ist ein aktueller Schnelltest. Die neun Testzentren der Stadt sind ab 7 Uhr geöffnet. Zudem müssen sich Kunden und Besucher per App oder manuell registrieren. Die Thüringer Landesregierung hatte den dreitägigen Testlauf genehmigt, da die Inzidenzwerte in Weimar stabil unter 100 liegen. Bereits am Sonntag waren Läden in Weimar geöffnet.