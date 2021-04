Wegen der hohen Zahl an Corona-Intensivpatienten haben viele Kliniken in Mitteldeutschland geplante Operationen abgesagt. Die sächsische Krankenhausgesellschaft teilte MDR AKTUELL mit, das betreffe etwa Knie- oder Hüft-OPs. Das Universitätsklinikum Leipzig verschiebt derzeit nach eigenen Angaben etwa jede fünfte planbare OP. In Sachsen-Anhalt teilte die Krankenhausgesellschaft mit, derzeit könne keine Klinik im Land normal arbeiten wie vor der Pandemie. Ähnlich ist die Situation in Thüringen.