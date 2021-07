Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne kommt heute in Magdeburg mit Landräten und Oberbürgermeistern zu einem Impfgipfel zusammen. Es soll beraten werden, wie die Impfbereitschaft in der Bevölkerung erhöht werden kann. Die Ministerin sagte, man wolle die Sommerferien nutzen, um möglichst vielen Menschen niedrigschwellige Impfangebote zu unterbreiten. Impfen müsse quasi an der Ecke möglich sein.



Nach Angaben des Sozialministeriums liegt die Quote der in Sachsen-Anhalt vollständig geimpften Personen in der Altersgruppe der 12- bis 59-Jährigen aktuell bei 49 Prozent. Bei den 60-Jährigen sind 79 Prozent vollständig geimpft.